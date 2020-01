Brescia, 21enne si sente male mentre mangia sushi: portata in ospedale per intossicazione alimentare (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una ragazza di 21 anni si è sentita male ieri a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, mentre mangiava in un ristorante di sushi. mentre assaggiava i piatti dei suoi amici, la giovane ha inavvertitamente ingoiato una mandorla, frutto a cui è allergica e che le ha problemi respiratori. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata condotta in ospedale in codice giallo, ma le sue condizioni non desterebbero grandi preoccupazioni. Leggi la notizia su milano.fanpage

