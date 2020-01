Boxe: Giovanni De Carolis sarà co-sfidante per il titolo Europeo dei supermedi. Combatterà con il tedesco Emre Cukur (Di venerdì 3 gennaio 2020) Arriva direttamente dall’EBU – European Boxing Union – la notizia che l’Italia voleva ascoltare da lungo tempo: Giovanni De Carolis sarà co-sfidante per il titolo Europeo dei pesi supermedi. La nomina lo rende eleggibile per combattere contro il tedesco di origine turca Emre Cukur, attuale detentore di tale corona e con 14 vittorie in altrettanti incontri sul proprio record, contro quello di De Carolis che recita 28 vittorie, 9 sconfitte e un pareggio. Questo il commento del pugile romano classe ’84 rilasciato al sito ufficiale della FPI: “Sono strafelice di questa notizia. Spero di poter combattere in Italia, ma l’importante è aver ottenuto questa fantastica opportunità per la quale mi preparerò al meglio“. A parlare è anche Davide Buccioni, che per il BBT Boxing Team cura gli interessi di De Carolis: “E’ un grande colpo per ... Leggi la notizia su oasport

