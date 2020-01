Borgonzoni senior e Santori insieme in una foto. Il padre della senatrice leghista: «Io sto con Bonaccini» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 26 gennaio 2020, in Emilia-Romagna si vota per il rinnovo del consiglio regionale. Stefano Bonaccini, presidente uscente della giunta e candidato del centrosinistra, sfida Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega e candidata del centrodestra. In questa competizione – che ha una valenza nazionale prima che regionale – il 14 novembre scorso hanno fatto la loro comparsa le sardine. Il movimento è nato in chiara contrapposizione alla Lega: la data del primo flash mob, che ha dato il via a un’ondata di manifestazioni in Italia e nel mondo, è stata scelta proprio in concomitanza con il comizio di Matteo Salvini al Paladozza. Giambattista Borgonzoni, insieme a Mattia Santori, leader delle "Sardine", a Roberto Morgantini fondatore, delle Cucine Popolari nella sede dell'Archivio Aldo Borgonzoni a Bologna il 31 dicembre 2019Gepostet von Giambattista ... Leggi la notizia su open.online

