Bologna, Mihajlovic: “vi svelo cosa mi ha insegnato la malattia” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il tecnico Sinisa Mihajlovic sta lottando come un leone contro la malattia, è crollato il mondo all’allenatore del Bologna dopo aver scoperto di avere la leucemia ma la risposta è stata da grande uomo, il serbo ha reagito con una forza d’animo incredibile che gli ha permesso di migliorare giorno dopo giorno. Sinisa non è ancora del tutto guarito ma sta facendo passi da gigante anche grazie all’amore della sua famiglia ma anche del calcio. Mihajlovic ha trasmesso una forza incredibile al Bologna e la squadra sta rispondendo presente nonostante il momento difficile dal punto di vista umano. Nel frattempo il tecnico si è raccontato, intervista esclusiva al settimanale Sport Week, ecco una parte di dichiarazioni. «Ho scoperto una parte di me che non conoscevo: vivo tutto più intensamente. Mi godo ogni istante e ho imparato a contare fino a 6-7, prima di arrabbiarmi, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

