Bologna-Fiorentina: probabili formazioni, quote e pronostico (Di venerdì 3 gennaio 2020) Bologna-Fiorentina: probabili formazioni, quote e pronosticoLunedì 6 gennaio alle 12:30 si disputerà al Dall’Ara Bologna-Fiorentina, match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Il condottiero Mihajlovic punta all’Europa che conta Nelle ultime cinque partite il Bologna ha totalizzato dieci punti e si trova nono a sette lunghezze dalla zona Europa, frutto di un grande spirito di squadra e dalla grinta che l’allenatore riesce a infondere sui calciatori.Reduci da due vittorie consecutive, gli emiliani si preparano ad affrontare nel lunch match di lunedì una Fiorentina in crisi di risultati. Nell’ultima uscita al Via del Mare contro il Lecce Mihajlovic non è rimasto soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi ragazzi a fine partita e a un certo punto della partita è arrivato al duro scontro con uno suoi, Medel, con cui ha poi chiarito nello ... Leggi la notizia su termometropolitico

