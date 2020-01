Birds of Prey: il Joker di Jared Leto non sarà nel film (Di venerdì 3 gennaio 2020) Margot Robbie chiarisce i dubbi residui sulla possibile presenza del Joker di Jared Leto in Birds of Prey, l'ex fidanzato di Harley Quinn non comparirà neppure in un cameo. Spazzati i dubbi residui sulla presenza di Jared Leto in Birds of Prey, come conferma la protagonista Margot Robbie il suo Joker non sarà nel film. La coppia dannata che ha animato Suicide Squad non farà ritorno e questa, a dirla tutta, non è esattamente una sorpresa. Joker è il responsabile della creazione di Harley Quinn, la villain si è innamorata perdutamente di lui, ma come si accenna nel trailer di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) il film prende il via dopo la rottura tra Joker e Harley. Margot Robbie ammette: "A dirla tutta non ... Leggi la notizia su movieplayer

Screenweek : #MargotRobbie è pronta per tornare nel ruolo di Harley Quinn nel cinecomic Birds of Prey, ma il personaggio avrà un… - everyexplosions : RT @GamingToday4: Margot Robbie conferma che Joker di Jared Leto non sarà in Birds of Prey - GamingToday4 : Margot Robbie conferma che Joker di Jared Leto non sarà in Birds of Prey -