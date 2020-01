Biathlon, Lukas Hofer e Dominik Windisch costanti, è mancato l’acuto individuale. Gli azzurri restano delle mine vaganti (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’arrivo di gennaio significa che le vacanze natalizie post Annecy-Le Grand Bornand stanno per terminare e la stagione 2019/2020 del Biathlon è in procinto di ripartire con le due tappe tedesche di Oberhof e Ruhpolding. Per quanto riguarda il settore maschile, con ogni probabilità, sarà proprio in queste settimane che potrebbe accendersi e forse anche decidersi gran parte della lotta per la Sfera di cristallo. Il norvegese Johannes Thingnes Bø, assoluto dominatore del passato inverno e del primo scorcio di quello nuovo, salterà infatti entrambe le manifestazioni in Germania a causa della nascita del figlio e il grosso dubbio per il suo gennaio riguarda dunque la terza settimana di gara di Pokljuka. La dimostrazione di forza che il ventiseienne ha dato fino ad Annecy lascia intendere che, qualora in Slovenia dovesse essere presente, per gli avversari sarebbe comunque veramente ... Leggi la notizia su oasport

