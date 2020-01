Beppe Convertini a Vieni da me racconta la paura di perdere la madre (Di venerdì 3 gennaio 2020) Beppe Convertini è stato ospite del programma di Vieni da me di Caterina Balivo. Il conduttore di Linea Verde piace moltissimo al pubblico della Rai, e ieri ha offerto ai telespettatori la possibilità di addentrarsi un po’ nella sua vita privata. Convertini e il rapporto con la mamma Beppe Convertini ha raccontato che la sua mamma ha compiuto 82 anni e che ora la sua più grande paura è quella di perderla. “La mamma è la mamma“, ha spiegato sospirando. E ancora: “È il mio punto di forza e anche il pilastro della mia vita. Spero che viva a lungo. C’è sempre quell’ansia, quella paura… Non si è mai pronti a perdere le persone care“. Guarda il video Visualizza questo post su Instagram “Mia madre è il mio punto di forza, il mio pilastro” <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f339.png" alt=" Leggi la notizia su thesocialpost

zazoomblog : Beppe Convertini a Vieni da me c’è una cosa che cancellerebbe dalla sua vita - #Beppe #Convertini #Vieni - EsmeraldaVassal : Comunque per me è stato di cattivo gusto l'aver fatto pesare Beppe Convertini in tv... #vienidame - maxevanmull : Ma la inutilità di beppe convertini #vienidame -