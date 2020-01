Bellezza naturale: capelli grigi come la fidanzata di Keanu Reeves (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiIl bello dei capelli grigiPiù di una scelta estetica. La decisione di non tingersi più i capelli può avere anche motivazioni legate alla salute. È stato così per Alexandra Grant, visual artist e scrittrice di successo, di recente al centro di un acceso dibattito riguardante proprio il colore della sua chioma. Dopo aver sfilato sul red carpet insieme a Keanu Reeves al Lacma di ... Leggi la notizia su vanityfair

xrainydream : selena ogni volta mi stende con la sua naturale bellezza io boh - MyBeautyBlogEly : Julia Roberts bellezza al naturale? - Strolga2 : RT @andrea_ginevra: Care fanciulle, voi non capite l'importanza dell'acqua e sapone, della bellezza naturale e la freschezza della pelle.… -