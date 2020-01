Befana ghiacciata: sole e temperature polari. L'aria gelida investe l'Italia (Di venerdì 3 gennaio 2020) sole e temperature rigidissime: questo dobbiamo aspettarci dall’Epifania, quest’anno caratterizzata da temperature in brusco calo, con valori sotto le medie climatiche di riferimento (soprattutto al Sud). Sarà, dunque, un 6 gennaio ghiacciato: colpa del passaggio di un vortice ciclonico in discesa da latitudini polari.Tra gli effetti principali previsti venti piuttosto forti dai quadranti settentrionali, in particolare sui settori adriatici e ionici, con raffiche che potranno raggiungere gli 80 km/h. Questo farà aumentare sensibilmente la sensazione di freddo anche se non sono previste precipitazioni significative.Il cielo si manterrà comunque sereno o al massimo poco nuvoloso grazie anche alla pronta rimonta dell’alta pressione da Ovest che si distenderà su buona parte del bacino del Mediterraneo.Da segnalare, inoltre, il pericolo della ... Leggi la notizia su huffingtonpost

gl_2912 : La befana sarà ghiacciata - corbodora : Meteo: BEFANA Ghiacciata, Investita da una BRUSCA COLATA di ARIA GELIDA. Ecco tutti i dettagli per l'EPIFANIA… - HuffPostItalia : Befana ghiacciata: sole e temperature polari. L'aria gelida investe l'Italia -