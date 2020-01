Beccato! Francesco Totti alle Maldive ripreso di nascosto (da Ilary): così (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sono diventate subito virali le immagini di Capodanno di Francesco Totti con PierFrancesco Favino, Mauro Icardi ed Ezio Greggio. Tutti insieme alle Maldive con le rispettive famiglie hanno giocato a beach volley. Poi Totti e Favino hanno anche stupito i follower con un tuffo di coppia per salutare l’arrivo del 2020. E se il ‘pupone’ si è messo comodo con il costume a bermuda, l’attore, che è tifosissimo della Roma, si è buttato senza togliersi nemmeno la camicia. A riprenderli è stato il giornalista Jacopo Aliprandi, mentre Ilary Blasi guardava la scena divertita e il loro tuffo di mezzanotte abbracciati, finito sui social, ha fatto subito boom di like. Francesco, Ilary Blasi e i figli sono volati al caldo dopo aver trascorso il Natale a Roma. E proprio Ilary, che su Instagram è sempre più attiva, non ha però dimenticato i suoi tanti fan. (Continua dopo la foto) E ha ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

locci_francesco : Straniero clandestino pregiudicato ....solo le iniziali però...d'altronde la privacy ....complimenti ai colleghi -