Beautiful anticipazioni, si torna il 7 gennaio: Florence scopre il vero piano di Reese (Di venerdì 3 gennaio 2020) Finisce l’attesa per i fans di Beautiful: il conto alla rovescia volge ormai al termine. Mancano solo 4 giorni infatti al grande ritorno. Il 7 gennaio 2020 andrà in onda la prima puntata dell’anno della soap americana che, dopo la pausa natalizia, torna in onda. Prima di occuparci delle anticipazioni, che ci rivelano appunto la trama della puntata in onda il 7 gennaio 2020, dobbiamo fare il punto della situazione per capire che cosa è successo fino a questo punto. Reese ha bisogno di denaro, molto denaro, e dopo esser stato minacciato, temendo che gli strozzini facessero del male a Zoe, ha deciso di compiere un gesto senza precedenti. Ha infatti fatto credere a Liam e a Hope che la loro bambina fosse morta ma in realtà la piccola Beth è viva ed è la bambina che lui ha presentato a Taylor, dicendole che è figlia di Flo. La giovane donna arrivata da Las Vegas, non sa nulla dei ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Notiziedi_it : Beautiful anticipazioni 7-12 gennaio 2020: Steffy e Liam adottano la neonata di Flo - zazoomblog : Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke si allea con Steffy e e Liam per smascherare Thomas - #Beautiful… - zazoomnews : Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke si allea con Steffy e e Liam per smascherare Thomas - #Beautiful… -