Beach volley, World Tour 2020 Qeshm. Si riparte dall’Iran senza azzurri ma c’è una sorpresa dalla Norvegia (Di venerdì 3 gennaio 2020) riparte dall’irrequieto Iran, dall’isola di Qeshm, il World Tour 2020 nella lunga volata che porterà alla qualificazione olimpica. Nel torneo mediorientale, livello 1 stella, riservato agli uomini, in programma da lunedì al 10 gennaio, non sono iscritte coppie azzurre, così come non ce ne saranno la settimana successiva in Oceania alle Cook Islands. Il primo appuntamento dell’anno è un torneo riservato a coppie di secondo piano, con tanti asiatici al via, atleti che non vedremo sicuramente alle olimpiadi di Tokyo ma, se si esclude qualche giovane polacco interessante, un motivo di interesse c’è. Dopo esattamente nove anni dall’ultimo torneo nel World Tour, torna a giocare in un evento del circuito mondiale un monumento del Beach volley, Jorre André Kjemperud, che a 51 anni si rimette in gioco in coppia con Stian Opsahl, 20 anni più giovane di lui, ... Leggi la notizia su oasport

