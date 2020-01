BBC dà l’ok a Killing Eve 4, rinnovo assicurato a mesi dal debutto della terza stagione (Di venerdì 3 gennaio 2020) I tabloid britannici avevano fatto circolare la notizia già alcuni mesi fa, ma adesso è ufficiale: BBC America ha dato l'ok a Killing Eve 4. L'acclamato drama creato da Phoebe Waller-Bridge sulla base dei romanzi brevi di Luke Jennings ottiene dunque il rinnovo per una quarta stagione prima ancora del debutto della terza. Questo il comunicato ufficiale del network: Today (January 3) we’re thrilled to announce that the critically-acclaimed, Golden Globe® and Emmy®-nominated and BAFTA-winning series has been renewed for a fourth season, months ahead of the season three premiere in Spring 2020! Le notizie, quindi, sono due: l'ufficialità del rinnovo e la conferma che, anche quest'anno, la serie tornerà sugli schermi in primavera. È più che probabile, dunque, che Killing Eve 3 veda la luce negli Stati Uniti – e a stretto giro in Italia su TIMvision – già intorno al mese di ... Leggi la notizia su optimaitalia

