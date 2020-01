Battuta sessista su Luxuria, Cristina D’Avena si dissocia: le parole (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dopo la Battuta sessista su Vladimir Luxuria pronunciata da un componente dei Gem Boy durante il concerto di Cristina D’Avena, la cantante si è scusata e ha preso le distanze da quanto accaduto. L’episodio “Luxuria è invidiosa di Lady Oscar perché ha la spada più lunga della sua”, aveva detto Carlo della band. A raccontare l’episodio è stata la mamma di Olimpia, seconda minore in Italia ad aver fatto la transizione di genere a 17 anni, che si è sentita presa in causa personalmente. Dopo quell’affermazione, come conferma la stessa D’Avena, lo spettacolo è stato interrotto e lei dal palco si è dissociata da quanto detto. Chi l’ha pronunciata si è giustificato dicendo che gli era stata avallata da un suo collaboratore gay, per poi esplicitare il suo amore per il mondo Lgbt. Ha inoltre chiesto scusa a Cristina per non averla messa al corrente ... Leggi la notizia su notizie

