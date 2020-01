Basket femminile, Serie A1 2020: 13^giornata. Broni ed Empoli si giocano le Final Eight, Scontro salvezza Battipaglia-Bologna e derby veneto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Inizio di nuovo anno per la Serie A1 di Basket femminile. Tredicesima ed ultima giornata del girone d’andata, quella che definirà le otto squadre qualificate per la Coppa Italia 2020. Un pass che hanno già staccato Schio, Ragusa, Venezia, Lucca, San Martino, Sesto San Giovanni e Vigarano. Da decidere un solo posto e se lo giocheranno Broni ed Empoli. Impegno complicatissimo per le lombarde che si trovano obbligate a vincere contro la Passalacqua Ragusa per essere sicura di accedere alle Final Eight. Le siciliane, però, non hanno la minima intenzione di perdere punti e vuole continuare il suo inseguimento alla capolista Famila Schio. Più semplice sulla carta l’impegno delle toscane, che affrontano in casa il Geas Sesto San Giovanni, ma Empoli è reduce da quattro sconfitte consecutive e cerca di uscire dal momento più difficile della sua stagione. Uno dei match più ... Leggi la notizia su oasport

