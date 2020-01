Basket, Eurolega 2020: l’Olimpia Milano sa soffrire e vince nel finale contro lo Zenit San Pietroburgo (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’Olimpia Milano fa sua una di quelle partite che alla fine della stagione possono essere decisive. La squadra di Ettore Messina sa soffrire e vince solo nel finale contro lo Zenit San Pietroburgo. Finisce 73-72 per l’Armani Exchange nel diciassettesimo turno di Eurolega ed è un successo che dà a Milano il settimo posto in classifica e che le permette di staccare le rivali per la corsa ai playoff almeno di una partita. Il miglior marcatore milanese è Vladimir Micov con 13 punti, ma sono i lunghi oggi a fare la differenza per la squadra di Messina. Kaleb Tarczewski (votato MVP alla fine) sfiora la doppia doppia con 11 e 9 rimbalzi, mentre la trova Luis Scola con 10 e 10 rimbalzi. In doppia cifra va anche Arturas Gudaitis con 10. Allo Zenit non bastano i 15 di Gustavo Ayon eD i 14 di Austin Hollins. Ottimo inizio di Milano con Rodriguez che in contropiede firma il +6 (9-3). Lo ... Leggi la notizia su oasport

