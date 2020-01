Basket, Eurolega 2020: i risultati di venerdì 3 gennaio. Cska, brutto ko ai supplementari, nette vittorie per Efes e Real Madrid (Di sabato 4 gennaio 2020) Si sono disputate cinque partite questo venerdì di Eurolega con successi netti, vittorie di misura e ko a sorpresa all’overtime. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. Cska MOSCA-PANATHINAIKOS 102-106 dts (22-17, 45-49, 69-69, 89-89) Cade il Cska Mosca in casa e lo fa contro i greci del Panathinaikos, al termine di una sfida ricca di emozioni e che si trascina fino ai tempi supplementari. Partono meglio i padroni di casa, con due triple per il primo allungo, ma i greci non mollano e solo un nuovo strappo, firmato dalla seconda tripla di Daniel Hackett permette al Cska di chiudere il primo quarto avanti 22-17. Nella seconda meta del secondo quarto, però, si inceppa l’attacco dei padroni di casa, mentre il Pana con Mitoglou arriva addirittura a + 7, prima di chiudere 45-49. Nel terzo quarto gli ospiti arrivano anche al +9, ma un parziale di 8-0 per la squadra di Mosca rimette tutto in ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 73-72 Eurolega basket 2020 in DIRETTA: i meneghini hanno la meglio nella… - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 51-44 Eurolega basket 2020 in DIRETTA: tentano l’allungo i meneghini -… - OA_Sport : L'Olimpia Milano dimostra di saper soffrire ed ottiene una vittoria importante nel finale contro lo Zenit San Pietr… -