Barbara d’Urso, incidente nel deserto: lo sfogo della conduttrice (Di venerdì 3 gennaio 2020) Barbara d’Urso non si riposa neanche in vacanza. La conduttrice simbolo del Biscione si trova attualmente in vacanza a Dubai, pronta a ricaricare le pile in vista dell’arrivo della nuova stagione televisiva 2020. Nella giornata di ieri Barbara in compagnia dell’amico ed ex concorrente del Grande Fratello, Jonathan Kashanian, sono stati protagonisti di uno spiacevole episodio. Barbara d’Urso resta a piedi nel deserto La coppia e un’amica della conduttrice ieri pomeriggio hanno deciso di avventurarsi per un tour nel deserto a bordo di un’automobile. A guidare il mezzo c’è il tutor di Detto Fatto, Jonathan. Durante il docu-social girato nelle storie del profilo Instagram ufficiale di Barbara, la stessa grida all’amico di andare a velocità più moderata e di non prendere le dune alte. Sei un cretino, ti ho detto di non andare così ... Leggi la notizia su trendit

