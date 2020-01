Bando per la riqualifica delle periferie: “Miglioriamo le case popolari” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Saranno nove gli spazi comunali da riqualificare, rendendoli nodi di servizio per il quartiere, realizzando una piattaforma web accessibile a tutti. È questo l’obiettivo stilato nel nuovo Bando, aperto fino al 16 Marzo. Potranno partecipare operatori del terzo settore disponibili alla co-progettazione e gestione di servizi, per la creazione di opportunità sociali. Il progetto “Quartieri connessi” coinvolgerà alcune aree periferiche e sarà finanziato dal programma europeo Pon Metro. Nuovo Bando per la riqualificazione “Stiamo riqualificando nove spazi – ha detto l’assessore alle Politiche sociali e abitative, Gabriele Rabaiotti – che diventeranno il ponte di collegamento tra i quartieri popolari e il contesto vicino sul modello delle portinerie parigine: grazie all’uso delle tecnologie avvicineremo i cittadini tra loro e all’Amministrazione pubblica. L’obiettivo è ... Leggi la notizia su notizie

