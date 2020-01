Bambino di 7 anni ingoia AirPod e la madre pubblica le lastre – FOTO

Un Bambino di 3 anni guida la sua macchinina : Senza dubbio, gli adulti commettono un errore nel sottovalutare il più piccolo della casa. I bambini capiscono più di quanto molti genitori immaginino, e questa storia ne è una vera prova. Stefan Snowden, è un bambino di soli 3 anni che ha cercato aiuto dopo aver realizzato che suo padre stava avendo delle convulsioni. Era chiaro che Stefan sapeva che Marc, 28 anni, suo padre, stava male e ha deciso di chiedere aiuto. Il bambino prese il suo ...

Lecco Bambino di tre anni affetto da meningite : Un nuovo caso di meningite è stato registrato a Lecco, nei giorni scorsi. Questa volta la vittima è un bambino di soli tre anni, che è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La sua situazione è grave ma stabile, i medici dicono che si riprenderà molto presto. Sono state festività all’insegna della preoccupazione e dello spavento per questa famiglia, che vive a Valgreghentino, in provincia di ...

Sindrome del Bambino scosso. I danni spesso irreversibili : Valentina Dardari In Italia sono oltre 130 ogni anno i bambini vittime della Sindrome, difficile da diagnosticare e che può portare alla morte In questi giorni si parla purtroppo molto della Sindrome del bambino scosso. Di pochi giorni fa infatti la terribile notizia di un bambino di soli cinque mesi, finito in coma dopo che la mamma, come lei stessa ha ammesso davanti alle forze dell’ordine, lo aveva scosso violentemente per farlo ...

Bambino di tre anni salva il suo papà guidando nel traffico il suo camino giocattolo : Una storia incredibile che ha fatto il giro di tutta l’Inghilterra . Un Bambino di soli tre anni Stefan Snowden era a casa da solo con il suo papà a Twenty, Lincolnshire. Il papà che soffre di una patologia per la quale sviene all’improvviso, si è sentito male e il Bambino, senza pensarci su un attimo, si è messo alla guida del suo camion giocattolo ed è andato a cercare aiuto guidando nel traffico. Due signore che hanno visto il ...

Val Senales - una valanga fa una strage : morte donna e bimba di 7 anni - gravissimo un Bambino : Dramma in Val Senales: una donna e una bambina di 7 anni sono state uccise da una valanga in Alto Adige. Le due vittime sono di nazionalità tedesca, mentre è stato travolto dalla slavina anche un bambino ora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Santa Chiara di Trento. Altre due persone c

Rovigo - un Bambino di 6 anni è rimasto schiacciato da un trattore : L’incidente è avvenuto a Rovigo il 26 dicembre, nel pomeriggio: i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, per salvare il bambino schiacciato dal trattore. Portato in ospedale, è stato operato d’urgenza. Ora è fuori pericolo. Attimi di grande spavento per una famiglia di Rovigo. Un bambino di soli 6 anni è rimasto gravemente schiacciato dalle […] L'articolo Rovigo, un bambino di 6 anni è rimasto schiacciato da un trattore ...

Valanga in Val Senales - morte una donna e una bimba di 7 anni. Grave un Bambino : Due morti, una donna e una bimba di sette anni, e un bambino in gravi condizioni per una Valanga che si &eGrave; abbattuta su una pista da sci sul ghiacciaio della Val Senales. Sul posto due elicotteri e le squadre di soccorso che stanno verificando la presenza di altri sciatori sotto le masse nevose. Le vittime, tra cui altri due feriti, sono tutte di nazionalit&aGrave; tedesca.

Bambino di nove anni scopre che la mamma è malata e reagisce così : Un Bambino di nove anni, Felipe, vive insieme alla mamma che è in attesa e ai suoi due fratelli in uno stato brasiliano del Rio Grande do Sul. La mamma che ha 33 anni e aspetta il suo quarto Bambino, durate gli esami che normalmente si fanno quando si è in stato interessante ha scoperto di avere un tumore. Allo stato la donna non sa ancora se maligno o benigno perchè indagini più approfondite si potranno fare solo dopo che sarà nato il suo ...

Pitbull attacca un Bambino di 4 anni - ragazzo-eroe interviene e lo salva : la lotta col cane a mani nude : Un bambino di 4 anni stava passeggiando per strada con la tata quando un Pitbull lo ha attaccato. Le telecamere di sicurezza di Rio de Janeiro, in Brasile, nei pressi del Parque Anchieta, hanno registrato la scena. Un giovane è intervenuto e con estrema fatica, con calci e pugni, è riuscito a liberare il piccolo dalla morse del cane inferocito, venendo ferito a sua volta. Per sfuggire alla ferocia del Pitbull, è salito sul tettuccio di ...

Siracusa - il Fair Play di un Bambino di 10 anni : medaglia alla seconda classificata : Al termine di una gara di Karate che si è svolta in Sicilia, la giuria ha erroneamente assegnato al piccolo Giorgio la vittoria finale e la medaglia d'oro. Scoperto l'errore, il ragazzino si è però tolto la medaglia e l'ha messa al collo della ragazzina che aveva vinto realmente il torneo. Un gesto di Fair Play che ha ovviamente strappato applausi a tutto il palazzetto.Continua a leggere

La lettera di Grillo a «un Bambino non ancora nato» : la sveglia dopo 6 anni dell’Elevato ai buoni propositi del M5s (anche quelli persi per strada) : Beppe Grillo ha rispolverato una testo di sei anni nel giorno di Natale, un testo che l’Elevato fondatore del M5s già il 24 dicembre 2013 definiva una lettera «eterna», di sicuro ancora attuale con tutte le tribolazioni che il Movimento vive ancora oggi. «So per certo che mi leggerai e che forse, per pura curiosità, cercherai di capire chi era Grillo, cos’è stato il MoVimento 5 stelle, i suoi ragazzi, i parlamentari eletti per la prima volta ...

Evgeni Plushenko : “Frustiamo il Bambino di 6 anni per renderlo il migliore” : Evgeni Plushenko si esibirà oggi pomeriggio a Opera On Ice con il figlio di 6 anni: la mamma del piccolo ha ammesso le dure punizioni inflettigli Evgeni Plushenko star su Canale 5. Per il pomeriggio di Natale, la rete ammiraglia trasmetterà Opera on Ice, la prima mondiale dell’unico show in grado di coniugare pattinaggio su ghiaccio, lirica e location storiche. Alla conduzione Alfonso Signorini, fine intenditore di lirica già regista di illustri ...