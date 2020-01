Bake Off Italia All Stars Battle, puntata del 3 gennaio 2020: anticipazioni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Da stasera su Real Time alle 21:10 arriva la battaglia per antonomasia: Bake Off Italia All Stars Battle, a condurre il cooking show ci sarà un nuovo padrone di casa: Flavio Montrucchio.Dodici concorrenti provenienti dalle sette edizioni della versione classica condotta da Benedetta Parodi saranno nuovamente protagonisti di un avvincente sfida a squadre (tre composte da quattro concorrenti)suddivisa in 3 puntate. Ognuna di queste verrà capitanata da uno dei giudici: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D'Onofrio.Bake Off Italia All Stars Battle, puntata del 3 gennaio 2020: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 03 gennaio 2020 18:02. Leggi la notizia su blogo

