Bake Off Italia - All Stars Battle: la serie speciale da stasera su Real Time! (Di venerdì 3 gennaio 2020) Bake Off Italia - All Stars Battle arriva su Real Time da stasera: Flavio Montrucchio conduce la sfida delle sfide e i giudici scendono in campo per la prima volta! Da stasera su Real Time in prima arriva Bake Off Italia - All Stars Battle: dal programma più seguito di sempre del canale, arriva la serie speciale che tutti i Bakeoffers attendevano, i migliori pasticceri amatoriali delle stagioni passate si sfideranno a colpi di dolci per vincere il titolo di Migliore tra i Migliori. Sotto l'iconico tendone immerso nel parco di Villa Borromeo d'Adda ad Arcore (MB), si riaccendono i forni e ci si prepara alla sfida delle sfide con un nuovo padrone di casa, Flavio Montrucchio, volto sempre più amato dal pubblico di Real Time e pronto a partire ... Leggi la notizia su movieplayer

