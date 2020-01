Bake Off Italia – All Stars Battle: Flavio Montrucchio accoglie i vecchi concorrenti sotto il tendone (Di venerdì 3 gennaio 2020) Bake Off Italia - All Stars Battle - Flavio Montrucchio e i concorrenti Di Bake Off Italia sono già stati proposti vari derivati: quelli dedicato ai bambini, alle Celebrity e ai vincitori delle varie edizioni, che si sono sfidati lo scorso anno in una gara che ha incoronato Carlo Beltrami. Adesso, tocca a tutti quei concorrenti che si sono fatti notare in passato, per bravura o simpatia, e che non hanno conquistato la vetta: saranno loro i protagonisti di Bake Off – All Stars Battle, al via questa sera alle 21.10 su Real Time. Bake Off Italia – All Stars Battle: al via questa sera con la conduzione di Flavio Montricchio A condurre le tre puntate di questo appuntamento speciale con lo show non ci sarà Katia Follesa, vice di Benedetta Parodi nei vari spin off, ma Flavio Montrucchio, ormai uno dei volti di punta del canale. Il vincitore di Grande Fratello 2, ora conduttore ed ... Leggi la notizia su davidemaggio

keengin : @balc_anus E soprattutto quelli di bake off A OCCHI CHIUSI le avrebbero fatte - Giuggi_89 : @_UnaLola E I BAMBINI RICCHI FIGLI DI PAPA' CHE ANDAVANO A GIOCARE A WANNABE BAKE OFF JUNIOR??? -