Avete mai visto Matteo Salvini da giovane? Magrissimo e con tanti capelli [FOTO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il leader della Lega non è sempre stato come lo conosciamo oggi: da giovane era Magrissimo e aveva tanti capelli. Ecco alcune FOTO che vi porteranno indietro nel tempo… Matteo da giovane Oggi è uno dei maggiori protagonisti della politica italiana, in passato, da ragazzo, ha partecipato ad alcuni programmi televisivi, per lo più giochi a premi, in qualità di concorrente. In quegli anni aveva un look totalmente differente da quello che sfoggia oggi… Lo vediamo, in queste FOTO, Magrissimo e con una chioma decisamente folta. Lo sguardo è lo stesso, ma il cambiamento è decisamente visibile. Di carriera ne ha fatta e conta di crescere ancora insieme al suo partito. L'articolo Avete mai visto Matteo Salvini da giovane? Magrissimo e con tanti capelli FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

