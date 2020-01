Avete mai visto il figlio di Bud Spencer? Noto sceneggiatore [FOTO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Giuseppe Pedersoli è il figlio dell’indimenticabile Bud Spencer, lo pseudonimo di Carlo Pedersoli, protagonista indiscusso dei film western. Ecco chi è Giuseppe, il figlio di Bud Spencer FOTO Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, oltre ad essere stato uno degli attori italiani più famosi a cavallo degli anni ’70 – ’80 (formando la celebre coppia con Terence Hill), è stato pallanuotista e nuotatore di rilievo nazionale. Classe 1961, suo figlio Giuseppe, è uno sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo. Giuseppe ha scritto alcune sceneggiature interpretate da suo padre come “Un piede in paradiso” uscito nel 1991. Ha inoltre, lavorato anche a Botte di Natale, Al limite e Figli del vento, I delitti del cuoco e il film TV Padre Speranza. Tra le ultime opere per il cinema ricordiamo: The Between e Ci vediamo domani e I delitti del ... Leggi la notizia su velvetgossip

LegaSalvini : #Borgonzoni: Altro che cavalli o mute...! Competenza, esperienza, passione, idee, voglia di cambiamento e tanti, t… - ricpuglisi : Comprare libri costa molto meno di viaggiare. Ci avete mai pensato? #Risparmiare #Accumulare #Imparare - zerocalcare : Sto per chiedere una cosa che non pensavo che avrei mai chiesto a twitter, ma se vede che so vecchio e scemo e non… -