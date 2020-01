Avellino, pugno duro del sindaco Festa: sospeso il mercato bisettimanale (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – pugno duro da parte del sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Quest’ultimo ha sospeso il mercato il bisettimanale. Una decisione assunta dopo che sono scadute le concessioni ma soprattutto tasse non pagate. E’ il risultato venuto fuori dalle verifiche effettuate dagli uffici che su 250 ambulanti circa il 60% risulta essere in regola con la Tosap. In più quasi tutti non sono in regola con la Tari (alcuni ambulanti non pagano da circa cinque anni). mercato che dunque da martedì prossimo (domani si svolgerà regolarmente) sarà sospeso per i prossimi sette giorni avviando la trattativa con gli ambulanti. Banchi che saranno riaperti presso il nuovo punto individuato in Campo Genova. Quest’ultimo oggetto di lavori incominciati nei giorni scorsi. L'articolo Avellino, pugno duro del sindaco Festa: sospeso il mercato bisettimanale ... Leggi la notizia su anteprima24

