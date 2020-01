Avellino, petardi illegali nel bagagliaio: denunciato pregiudicato 49enne (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellno – Nel novero dei servizi finalizzati al contrasto della vendita ed uso di materiale esplodente illegale, gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno denunciato in stato di libertà un noto 49enne pregiudicato avellinese, responsabile del reato di possesso e vendita di artifizi pirotecnici. L’uomo è stato fermato a bordo della propria auto quando è stato notato transitare, a bordo della propria auto, nella limitrofa periferia cittadina, dalla pattuglia di servizio. Nella circostanza, a seguito di un normale controllo gli Agenti hanno effettuato un’accurata perquisizione all’interno del veicolo che sortiva esito positivo. Infatti il vano bagagli dell’auto, risultava pieno di scatole di razzi, petardi ed altro genere di fuochi pirici, altamente pericolosi per un peso complessivo di circa 80 Kg. Condotto in Questura il ... Leggi la notizia su anteprima24

