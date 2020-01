Avanti un altro, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: la famiglia si allarga (Di venerdì 3 gennaio 2020) Avanti un altro, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis al settimo cielo: la loro cagnolina è diventata mamma Paolo Bonolis tornerà su Canale 5 a partire da Lunedì prossimo con una nuova e scoppiettante edizione di Avanti un altro. Ovviamente il popolare conduttore verrà affiancato da Luca Laurenti. Riuscirà Paolo Bonolis con il suo Avanti un altro a impensierire Flavio Insinna? Chissà, intanto il settimanale Diva e Donna ha riportato una notizia decisamente curiosa sulla famiglia Bonolis che farà molto piacere ai tantissimi fan. Di cosa si tratta? In pratica la loro chihuahua Nami è diventata mamma di tre cuccioli. Un parto purtroppo complicato visto che la piccola cagnolina ha dovuto fare un cesareo. Per fortuna, a parte qualche preoccupazione, il parto è poi andato bene e non ci sono stati rischi nè per i cuccioli nè per la mamma. I nomi scelti da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli per i tre ... Leggi la notizia su lanostratv

