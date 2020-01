Austria, doppio passaporto per chi risiede in Alto Adige? Proprio no (Di venerdì 3 gennaio 2020) doppio passaporto per i cittadini sudtirolesi? Non se ne fa nemmeno un cenno, nel programma della coalizione del nuovo governo Austriaco, composta da Popolari del cancelliere Sebastian Kurz e Verdi del leader Werner Kogler (designato a diventare il vice di Kurz). L’accordo stilato dalle due forze politiche, un documento di oltre 300 pagine, non fa alcun riferimento alla doppia cittadinanza per la popolazione di lingua tedesca dell’Alto Adige. Si parla solo di «assistenza alle vittime del nazismo e i loro discendenti nel procedimento a ricevere la doppia cittadinanza». Nel documento, il nuovo governo di Vienna conferma che «sarà anche in futuro a fianco dell’Alto Adige, per garantirne la tutela» e spiega che lo sviluppo dell’autonomia Altoatesina «è diventato un esempio internazionale per superare conflitti e per la tutela delle minoranze». Il precedente governo Kurz con ... Leggi la notizia su vanityfair

