Attentato vicino Parigi, accoltella i passanti urlando Allah Akbar: convertito all’Islam e con problemi psichici, ucciso dalla polizia [FOTO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) A 5 anni dall’attacco alla redazione di Charlie Hebdo, la Francia inizia il 2020 all’insegna della paura. A Villejuif, alle porte di Parigi, un giovane con problemi psichiatrici – sembra convertito di recente all’Islam – ha accoltellato diversi passanti vicino a un centro commerciale. La polizia lo ha ucciso ma non ha potuto evitare che il giovane, Nathan, che indossava una djellaba e che secondo alcuni testimoni avrebbe gridato Allah Akbar, uccidesse un uomo e ferisse altre due persone, una in modo grave. Non era schedato Nathan, 23 anni, residente a Parigi, ma la polizia lo aveva fermato per comportamento sospetto nel 2018 e lui aveva spiegato di essere affetto da una forma di schizofrenia. Al momento non sembra fosse in cura ma gli inquirenti stanno indagando sull’eventualità che fosse sotto l’effetto di farmaci. Oggi alle 14, senza ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

