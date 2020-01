Atp Cup 2020, Italia-Russia 0-1: Stefano Travaglia illude, poi viene travolto da Khachanov (Di venerdì 3 gennaio 2020) Italia-Russia 0-1. Comincia male l’avventura della squadra azzurra nell’ATP Cup 2020. Stefano Travaglia, numero 84 del mondo, non riesce a sovvertire il pronostico iniziale e viene sconfitto in due set da Karen Khachanov, numero 17 del ranking, con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. Un ko comunque con tanti rimpianti per l’azzurro, che si era trovato avanti nel primo set anche per 5-2 e 40-30. Da quel momento, però, è cominciata la rimonta inesorabile del russo. Ottimo inizio di partita per Travaglia. L’azzurro gioca senza alcun timore reverenziale e amministra gli scambi dal fondo del campo. Il break nel terzo game arriva dopo un punto gestito e vinto con il dritto dal marchigiano. L’azzurro tiene bene i propri turni di servizio e nel settimo gioco Khachanov regala un secondo break al nativo di Ascoli Piceno, che si porta a ... Leggi la notizia su oasport

