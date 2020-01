Atletico Madrid, Simeone: «Lemar? Non so se resterà» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Diego Pablo Simeone ha parlato ha parlato di mercato nella conferenza stampa di vigilia del match di campionato Il tecnico dell’Atletico Madrid, Simeone, ha parlato in conferenza stampa di mercato e della possibile cessione di Thomas Lemar. Le parole del Cholo. MERCATO – «Siamo preoccupati da ciò che può accadere, come sempre, perché a gennaio c’è sempre la possibilità che qualche giocatore vada via o arrivi. Ne ho parlato con il club e vedremo se si verificheranno alcune situazioni che sono in ballo». Lemar – «I fatti parlano meglio delle parole, è un giocatore importante che non ha potuto mostrare tutto il suo valore, ma ha caratteristiche che altri non hanno, che mi entusiasma. Ha giocato molto più di quanto non abbia mai fatto e io sono soddisfatto del suo rendimento. Ma non so se resterà o meno, ma i suoi agenti lavorano bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

