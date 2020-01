Atlético Madrid-Levante: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 3 gennaio 2020) Atlético Madrid-Levante: probabili formazioni, pronostico e quote Presso l’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid, alle ore 18:30 di sabato 4 gennaio, si disputerà Atlético Madrid-Levante. La partita sarà valevole per la 19esima giornata di Primera Division. L’Atlético Madrid, che oggi è in quarta posizione in classifica con 32 punti, è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Real Betis Balompié per 1-2. Un successo che ha riportato i colchoneros in piena zona Champions, dopo un periodo di appannamento che li aveva fatti scivolare fino al sesto posto. Ora serve ritrovare il feeling giusto con la vittoria. Il Levante oggi si trova nono in classifica a 26 punti ed è reduce dalla vittoria in casa contro il Celta Vigo per 3-1. Sembra essere un’altra buona stagione per i Granotes, negli ultimi anni squadra che si lotta per la salvezza, ma riesce comunque a tener ... Leggi la notizia su termometropolitico

JuventusFCYouth : Pochi giorni fa, esperienza all'estero per la nostra #Under13, al Torneo LaLiga Promises di Abu Dhabi Girone: Juve… - LFootball_ : ?? Colpo dell' @AtletiFemenino! ?? @deynac18 ha firmato con l’Atlético un contratto fino al 2022! ?? A soli 20 anni l… - BombeDiVlad : Atletico Madrid, Simeone: “Cavani? Non parlo di mercato” -