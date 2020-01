Atlantia, Moody’s abbassa il rating della società. Tagli anche ad Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’agenzia Moody’s ha annunciato il Taglio di un livello – da Ba1 a Ba2 – del rating di Atlantia. Downgrade anche per Autostrade per l’Italia, che passa da Baa3 a Ba1, e Aeroporti di Roma, da Baa2 a Baa3. Tutti i rating inoltre sono sotto osservazione. L’agenzia Moody’s ha spiegato che la decisione “riflette l’aumento della pressione politica sul gruppo Atlantia e i crescenti rischi al ribasso” legati al Milleproroghe “in cui il governo italiano ha modificato retroattivamente e unilateralmente i termini e le condizioni delle concessioni autostradali, inclusa quella di ASPI”. anche se gli effetti di questo decreto “potrebbero essere solo temporanei” vista la necessità di conversione in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione, l’agenzia sottolinea che il decreto “evidenzia una significativa ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

