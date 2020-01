Atlanta 3 non è più così lontana: dopo Childish Gambino, Donald Glover torna alla serie FX (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ci sono state The Americans, Pose e le altre serie firmate Ryan Murphy, ma anche e soprattutto Atlanta. Negli ultimi anni il network FX si è imposto fra i più rilevanti nel panorama internazionale grazie a produzioni di qualità indiscussa, di cui queste sono alcuni fra gli esempi più eclatanti. Atlanta, in particolare, si è vista ricoperta di gloria da pubblico e critica. La storia di Earn, delle sue difficoltà economiche e relazionali e della possibilità di rivalsa offerte dalla promettente carriera del rapper Paper Boi – il cugino Alfred – ha imposto all'attenzione generale il talento di Donald Glover, creatore della serie e artista a tutto tondo. Tanto la prima quanto la seconda stagione – quest'ultima intitolata Atlanta: Robbin' Season – hanno ottenuto un consenso enorme, e non soltanto tra i più vicini alla musica e all'universo rap. La serie, infatti, è talmente ambiziosa ... Leggi la notizia su optimaitalia

