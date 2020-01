Associazione Commercialisti, consegnata culla al reparto di Neonatologia del Ruggi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Una culla per neonati, studiata specificatamente per il comfort e la sicurezza del bambino, al fine di offrire la soluzione più pratica e funzionale all’operatore sanitario. È quanto hanno consegnato questa mattina i rappresentanti dell’Associazione nazionale Commercialisti che, per il quinto anno consecutivo, in occasione dell’Epifania, hanno rinnovato l’appuntamento con l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno. Un’epifania anticipata per consegnare il prezioso dono al reparto di Neonatologia che come ha avuto già modo di evidenziare il presidente dell’ANC, Matteo Cuomo, rappresenta un dono con valore sia economico che funzionale ed un elemento importante da prendere in considerazione quando nasce un bimbo. La culla, infatti, sarà il suo nido dalle prime ore di vita e costituirà un vero e proprio sistema di ... Leggi la notizia su anteprima24

icittadini : Befana in anticipo per i bambini del Ruggi di Salerno: regalo dell’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno - Ulisseonline : Salerno, Befana per i bambini del Ruggi: culla per neonati dono dell’Associazione Nazionale Commercialisti -… - Metropolitanwe1 : #RuggidiSalerno #AssociazioneNazional Commercialisti #Befana Befana in anticipo per i bambini del Ruggi di Saler… -