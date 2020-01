Ascolti TV primetime, giovedì 2 gennaio 2020: Mary Poppins al 16.2%, la finale di All Together Now al 16.4% (Di venerdì 3 gennaio 2020) Gli Ascolti tv primetime di giovedì 2 gennaio 2020. Nella serata di ieri, giovedì 2 gennaio 2020, su Rai1 – dalle 21.30 alle 23.59 – Mary Poppins ha conquistato 3.559.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 all’1.14 – la finale di All Together Now 2 – vinta da Sonia Mosca – ha raccolto davanti al video 2.851.000 spettatori pari al 16.4% di share (All Together Now After Show di 12 minuti: 932.000 – 17.1%; qui gli Ascolti della finale del 2019). Su Rai2 Australia ha interessato 1.101.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Top Gun ha intrattenuto 1.443.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Vita di Pi ha raccolto davanti al video 1.314.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 la commedia Il Ragazzo di Campagna totalizza un a.m. di 1.489.000 spettatori con il 6.3% di ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

