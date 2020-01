Ascolti tv, dati Auditel giovedì 2 gennaio: Mary Poppins vince sulla finale di All Together Now (Di venerdì 3 gennaio 2020) La sfida degli Ascolti di giovedì 2 gennaio è stata vinta da Mary Poppins, con Julie Andrews e Dick Van Dyke, proposto da Rai1, che ha conquistato il prime time con 3 milioni 559mila telespettatori e il 16.17% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la finale di All Together Now 2 – condotta da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax e vinta da Sonia Mosca – ha registrato 2 milioni 851mila telespettatori con il 16.39% di share. Su Rai3 la pellicola firmata da Ang Lee, Vita di Pi, straordinaria storia di amicizia tra un ragazzo e una tigre, ha appassionato 1 milione 314mila telespettatori (5.53%). Su Rai2 il film drammatico sentimentale Australia, diretto da Baz Luhrmann con Nicole Kidman e Hugh Jackman, ha avuto un pubblico di 1 milione 101mila persone (5.15%). Su Rete4 Il Ragazzo di Campagna ha realizzato 1 milione 489mila spettatori (6.31%). Su Italia1 Top Gun ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

