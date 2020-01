Ascolti All Together Now, la Finale: Michelle Hunziker chiude al 16,4% (Di venerdì 3 gennaio 2020) All Together Now, Ascolti ultima puntata: Michelle Hunziker cresce e vince (in share) la serata È andata in onda ieri, giovedì 2 gennaio, l’ultima puntata di All Together Now. Per lo show condotto da Michelle Hunziker con J-Ax, questi sono stati gli Ascolti: 2.851.000 telespettatori e il 16.41% di share. Michelle Hunziker ha vinto (in share) la serata contro l’intramontabile Mary Poppins per via della durata monstre del programma. Non solo. Michelle Hunziker ha avuto una crescita choc rispetto alla semiFinale, che sette giorni fa totalizzò nella serata di Santo Stefano solo 2.143.000 telespettatori e il 12.19% di share. Insomma, una crescita clamorosa di ben 700 mila telespettatori e 4 punti percentuali in più, segno che la programmazione non ha aiutato affatto, visto che è risaputo che il pubblico giovane nelle serate di festa non è a casa e fa crollare i programmi di ... Leggi la notizia su lanostratv

