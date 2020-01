Arresto Prefetto Cosenza, l’imprenditrice che ha denunciato: “Sto dalla parte dello Stato” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Parla Cinzia Falcone, l'imprenditrice dalla cui denuncia è scaturito l'Arresto del Prefetto di Cosenza Paola Galeone posta ai domiciliari per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità: "Il giorno prima avevo ascoltato l'intervista al procuratore Gratteri in cui invitava i calabresi a ribellarsi e questo ha determinato in me ulteriormente la volontà di dissentire e dire no a una ingiusta richiesta". Leggi la notizia su fanpage

QuValter : Aspettiamo con ansia, l'arresto della procura di Agrigento! - mollymiamomo : RT @LaVeritaWeb: Il tentativo di concussione denunciato da un'imprenditrice del business dei migranti a cui aveva chiesto una fattura falsa… - rcarangelo : Arrestata Prefetto con la mazzetta in borsa. Fu commissario al comune dopo l’arresto del sindaco Zagaria -