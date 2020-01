Arresto del prefetto di Cosenza: parla l’imprenditrice che l’ha accusata (Di venerdì 3 gennaio 2020) Appena qualche giorno fa era emerso che Paola Galeone, prefetto di Cosenza, 58 anni, era indagata per corruzione. Poi un’importante novità: la Squadra mobile di Cosenza ha infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Ora a raccontare cosa è successo è Cinzia Falcone, 46 anni, l’imprenditrice che ha denunciato agli agenti la mazzetta che le era stata chiesta dal prefetto di Cosenza. Il racconto di Cinzia Falcone In una intervista alla Gazzetta del Sud, Cinzia Falcone ha raccontato come e perché ha deciso di denunciare. “Avevo ascoltato l’intervista al procuratore Gratteri in cui invitava i calabresi a ribellarsi e questo ha determinato in me ulteriormente la volontà di dissentire e dire di no a una ingiusta richiesta“, racconta. Certo che, dopo la richiesta della Galeone, c’è voluto tempo per capire cosa le è veramente stato chiesto: “Non ho ... Leggi la notizia su thesocialpost

