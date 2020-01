Ariano Irpino, donna trovata carbonizzata: sul posto anche la Scientifica (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAriano Irpino (Av) – Dramma in Contrada Taverna ad Ariano Irpino. Nel primo pomeriggio un appartamento, per ragioni ancora del tutto da chiarire, è andato in fiamme. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco insieme ai Vigili Urbani. Entrati all’interno dell’abitazione è stata ritrovata una donna di 92 anni carbonizzata. Sul posto anche la Polizia Scientifica che dovrà chiarire la dinamica di quanto avvenuto. La donna non sposata e senza figli viveva da sola. I primi riscontri negano ogni tipo di malfunzionamento dei caminetti o stufe. Probabilmente nel momento in cui la donna era intenta a cucinare ha preso fuoco la mantellina di lana che aveva sulle spalle. L'articolo Ariano Irpino, donna trovata carbonizzata: sul posto anche la Scientifica proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Quasimezzogiorn : #ArianoIrpino (AV), #incendio in una #villetta: muore 91enne - canale58 : Attualità - ''Pino Irpino'' in corsia, doni ai bambini di pediatria: prossima tappa Ariano - irpiniatimes1 : Ad Ariano Irpino arriva la Befana in Piazza Plebiscito: l’ordinanza -