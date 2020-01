Argentina, scontri a Mendoza per legge su sostanze tossiche in miniera (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma – (di Bruno Desidera) Alla fine, il popolo di Mendoza, in Argentina, ha vinto. La legge ‘9209’, che si proponeva di superare la ‘7722’, il provvedimento, datato 2007 che impediva l’uso di sostanze tossiche nell’estrazione mineraria e stabiliva regole ferree per la difesa delle risorse idriche, scarsissime e dunque preziose in questa provincia andina occidentale, e’ stata in pratica “spazzata via” a causa della pacifica sollevazione popolare di queste settimane. Eppure, il nuovo governatore della Provincia di Mendoza, Rodolfo Suarez, non aveva voluto sentire ragioni. Insediatosi lo scorso 10 dicembre, aveva proceduto a tappe forzate all’approvazione della ‘9209’, dandola vinta agli interessi delle multinazionali minerarie e rifiutandosi di ascoltare i molteplici appelli provenienti dalla societa’ ... Leggi la notizia su romadailynews

