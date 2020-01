Antonella Clerici e Michelle Hunziker insieme in montagna, in vacanza entrambe sulle Dolomiti (Foto) (Di venerdì 3 gennaio 2020) vacanza sulla neve terminate per Antonella Clerici ma prima di salutare le Dolomiti ha trascorso una bellissima serata con Michelle Hunziker (foto). E’ dal profilo Instagram della Clerici che si scopre il legame tra le due conduttrici e intanto c’è chi sogna un loro programma, magari un festival di Sanremo. Sogni a parte dice molto lo scatto postato sui social, una foto ricordo di quelle spontanee. Infatti, Antonella commenta che non sono venute benissimo ma ha voluto ugualmente condividere la foto perché rende affetto e gioia che in quel momento hanno provato nel trascorre insieme un po’ di tempo. “Sei bella fuori e dentro” ha aggiunto la conduttrice che vedremo presto di nuovo al comando di Ti lascio una canzone. Michelle Hunziker come Antonella sulle Dolomiti ha festeggiato il Capodanno, con lei e Tomaso Trussardi abbiamo visto anche Serena Autieri e il marito, i quattro sono molto ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

