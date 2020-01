Anticipazioni Domenica In: tutti gli ospiti di Mara Venier del 5 gennaio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Domenica In, Anticipazioni ospiti: Mara Venier accoglie il coro Le dolci note nella puntata del 5 gennaio Andrà in onda il 5 gennaio 2020 la diciassettesima puntata di Domenica In, il contenitore di Mara Venier leader della Domenica pomeriggio di Rai 1. Dopo l’ultima puntata del 2019 dedicata all’Oroscopo di Paolo Fox come filo conduttore, quella di Domenica sarà una puntata pre-Epifania interamente dedicata ai bambini. Infatti, Mara Venier accoglierà il piccolo coro Le dolci noti, che intonerà le più belle canzoni dedicate appunto ai bambini. Insomma, anche per questa ultima puntata di festa, prima dell’arrivo della “normalità”, Mara Venier a Domenica In pensa ancora una volta al pubblico per farlo divertire ed intrattenerlo con leggerezza per ben 3 ore e mezza. Spazio anche alle ormai iconiche interviste di “zia Mara” con alcuni graditi ... Leggi la notizia su lanostratv

