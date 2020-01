Anno nuovo, vecchi problemi: donna investita in pieno centro ad Avellino (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Anno nuovo, vecchi problemi per la città di Avellino. Il 2020 del comune capoluogo si apre con l’ennesimo pedone investito. E’ accaduto nel pomeriggio odierno in via Circumvallazione. Una donna è stata investita da una Fiat Bravo. L’uomo alla guida si è fermato per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Nessuna conseguenza grave per la donna, ma solo un grosso spavento. L'articolo Anno nuovo, vecchi problemi: donna investita in pieno centro ad Avellino proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

