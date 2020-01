“Altro che Pamela Anderson”. Francesca Cipriani, costume rosso e tutto in vista: fan in estasi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il vulcanico personaggio tv Francesca Cipriani è pronta per una nuova avventura. Da martedì 7 gennaio affiancherà infatti il conduttore Paolo Ruffini nella nuova edizione de ‘La pupa e il secchione’, reality show vinto da lei nel 2010. In attesa di vederla all’opera, la giovane si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza negli Stati Uniti, precisamente a Miami. E qualche ora fa ha mandato in tilt i suoi fan con uno scatto super ‘bollente’. Francesca si è immortalata in una delle splendide spiagge della città americana, a ridosso di una torretta utilizzata dai bagnini. La Cipriani ha indossato un costume di color rosso che ha ricordato i protagonisti di ‘Baywatch’. Ma non è stato soltanto questo a catturare l’attenzione degli utenti, che davanti a così tanta esplosività hanno rischiato un attacco cardiaco. (Continua dopo la foto) La ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

matteosalvinimi : ALTRO CHE BIBBIANO SOLO 'UN RAFFREDDORE'! Con la Lega al governo dell'Emilia-Romagna non calerà NESSUN silenzio!… - caritas_milano : La #guerra[...]comincia spesso con l’insofferenza per la diversità dell’altro, che fomenta il desiderio di possesso… - NicolaPorro : In queste ore non si fa altro che parlare dello schiaffo di #Papa #Bergoglio alla fedele 'irruente'. Una spiegazion… -