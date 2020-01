Altri tre tifosi arrestati, in Premier il razzismo si combatte così (Di venerdì 3 gennaio 2020) razzismo, omofobia, arresti. In Inghilterra il 2020 si riparte con il pugno duro negli stadi. Tre tifosi sono individuati nel corso di Brighton-Chelsea, espulsi dallo stadio e poi arrestati per comportamenti razzisti. Si tratta di due tifosi del club padrone di casa e uno del Chelsea. In particolare, un tifoso del Brighton è accusato di cori razzisti nei confronti dei giocatori del Chelsea, mentre l’altro di presunti comportamenti omofobi nei confronti dei tifosi dei Blues. Stesse accuse per il tifoso del Chelsea che però ce l’aveva con i tifosi del Brighton. Leggi la notizia su ilnapolista

