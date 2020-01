Altri due deputati lasciano gruppo M5S

Il M5S perdepezzi. Due, Nunzio Angiola e Gianluca Rospi,ilparlamentare pentastellato e approdano alMisto. "Il mio dissenso non deriva da un mio personale cambiamento di opinioni, ma dalla presa d'atto che i vertici hanno preferito trincerarsi in una chiusura pregiudiziale nelle proprie granitiche convinzioni",dichiara Angiola. Non dissimile la posizione di Rospi:"Non è più tollerabile una gestione verticistica e oligarchica...il Movimento non vuole più dialogare con la base".(Di venerdì 3 gennaio 2020)